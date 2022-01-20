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Giriş Tarihi: 20.1.2022

72 bin 615 yeni vaka, 176 vefat

72 bin 615 yeni vaka, 176 vefat
Türkiye'de dün 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti, 84 bin 426 kişi iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Son verilere göre 65 yaş ve üstü, vakaların yüzde 8'ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı yüzde 1.45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı yüzde 10'un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir" ifadelerini kullandı. ANKARA

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72 bin 615 yeni vaka, 176 vefat
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