72 yaşındaki Ahmet dede her gün uçuyor

Antalya’da, 72 yaşındaki Ahmet İlter, “Yaşlısın” diyenlere inat yamaç paraşütçüsü oldu. 10 yıldır hemen her gün uçan İlter, “Ömrüm yeterse 90 yaşına kadar uçacağım” dedi
Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde yaşayan emekli esnaf Ahmet İlter'in (72) en büyük hayali pilot olup uçmaktı. İmkânsızlıklar nedeniyle bu hayali içinde bir ukde olarak kaldı. Konyaaltı Sahili'ne geçerken, varyant üzerinden yamaç paraşütü yapanları görünce, 2012 yılında hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. O dönemde 62 yaşında olan İlter'e, çevresindekiler "Yaşlısın, yapamazsın, sakatlanırsın, yaralanırsın" dese de, uzman hocadan aldığı 3 günlük eğitimle ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 10 yıldır da havanın müsait olduğu her gün Konyaaltı Varyantı'ndaki falezlerden uçuyor.
'KARTALLAR GİBİ'
Üç torun sahibi 72 yaşındaki İlter, uçarken her zaman içinde heyecan olduğunu dile getirerek, "Uçmanın ne olduğunu en iyi kuşlar bilir. Onlar konuşamadığına göre ben onların adına söyleyeyim. Dünyanın en güzel duygusu. Havadayken bütün derdimi unutuyorum. Bazen 7 saat havada kaldığım oluyor. Eğitime başladığımda bana 'Yaşlısın' diyenlere, 'Yerde sürüngen gibi ölmektense havada kartal gibi ölmeyi yeğlerim' cevabını vermiştim. Bu düşüncemde ısrar ediyorum. Sağlığım elverdiği sürece uçacağım" dedi.
'HAYRANLIKLA İZLİYORLAR'
İlter sözlerine şöyle devam etti: "Hâlâ, 'Bırak, bu yaştan sonra bir tarafını kırarsın' diyorlar. Ama bu söylenenler beni engellemiyor. Ömrüm yeterse, 90 yaşına kadar uçmak istiyorum. Falezlere dünyanın dört bir yanından yamaç paraşütü yapmaya gelenler var. Beni hayranlıkla izliyorlar. Uçtuğumu gören birçok kişi ise 20 dakikalığına ücretli olarak, hoca eşliğinde bu duyguyu tadıyor. Konyaaltı Varyantı, dünyanın en güzel manzarasına sahip. Bir yanda falezler, diğer yanda 6.5 kilometre uzunluğundaki kumsal. Ayrıca Antalya Körfezi'ni kucaklayan Beydağları. Doyumsuz bir manzara."