73 yıllık dostluk

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde doğup büyüyen 91 yaşındaki Remziye Alakuştekin ve amcasının eşi 90 yaşındaki Yıldız Alakuştekin'in dostluğu tam 73 yıldır sürüyor. Diyarbakır'ın tarih kokan sokaklarında 1951'de başlayan ve günümüze uzanan muazzam dostluk hikâyesi, Sur ilçesinde bulunan ve 3 ailenin birlikte yaşadığı tarihi avlulu bir evde başladı. 91 yaşındaki Remziye Alakuştekin ve amcasının hanımı 90 yaşındaki Yıldız Alakuştekin, tam 73 yıldır birbirlerinden hiç ayrılmadı. İkilinin dostluğu, aile çevresinde ve komşularına da örnek olarak çevrelerinde sıkı arkadaşlıklar kurulmasına neden oldu. Zorlukları birlikte göğüsleyen, sevinçleri ve hüzünleri birlikte paylaşan Yıldız ve Remziye Alakuştekin, uzun sağlıklı yaşamlarını ise, sabahları yoğurt, iyi bir kahvaltı ve diğer öğünlerde de sebze ağırlıklı bir beslenmeye borçlu olduklarını belirterek, mümkün olduğu kadar tuz, şeker ve unlu mamullerden uzak bir beslenmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.Bugün artık "'Taşev'' olarak adlandırdıkları avlulu evlerini terk edip ayrı apartmanlarda yaşayan iki dost, sık sık bir araya gelerek, eski Diyarbakır ve geçmişi yâd ediyor. Akrabalığın ötesinde kız kardeş gibi olduklarını belirten Remziye ve Yıldız Alakuştekin, "Dileriz ki bu dostluğumuz, kardeşliğimiz, daha nice yıllar boyunca varlığını sürdürür. Bizim insanlara güzellik katan bu eşsiz hikâyemiz, gelecek nesiller için bir ilham kaynağı olur" ifadelerini kullandı.