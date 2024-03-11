75 ilde silah kaçakçılarına operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; son 4 günde 75 ilde eş zamanlı olarak "Mercek-13" operasyonları düzenlendi. Evlerde, işyerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında yapılan aramalarda; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirilirken 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 5 kentteki operasyonda ele geçirilen silahlar ve gözaltı sayıları şöyle:İstanbul'da 133 tabanca, 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 233 şüpheli gözaltına alındı.İzmir'de 55 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 71 şüpheli gözaltına alındı.Adana'da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 42 şüpheli gözaltına alındı.Ankara'da 32 tabanca ele geçirildi. 50 şüpheli gözaltına alındı.Şanlıurfa'da 33 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı.