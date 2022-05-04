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Giriş Tarihi: 4.5.2022

75 yıllık çift, nikâh masasına oturdu

HAMZA ALP
75 yıllık çift, nikâh masasına oturdu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Mehmet Akyol (88) ve Hamdiye Akyol (87) çifti, evliliklerinin 75'inci yıldönümünü Ramazan Bayramı'nda çocuklarının düzenlediği sürpriz organizasyonla nikâh tazeleyerek kutladı. 10 çocuk ve 47 torun sahibi Akyol çifti için evlerinin bahçesinde düğün havasında bir tören düzenlendi. 75 yıl aynı yastığa baş koyan çift, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin kıydığı sembolik nikâhla yıllar sonra yeniden nikâh masasına oturmanın heyecanını yaşadı.



Tören sorasında çiftin diyaloğu katılımcıları gülümsetti. Evlilik cüzdanını alan çift, daha sonra üzerinde eski ve yeni fotoğraflarının bulunduğu pastayı kesip dans etti. Davetliler, Akyol çiftine mutluluklar diledi. Mehmet Akyol, "Gençlere tavsiyem hoşgörülü ve iyi bir insan olmaları. Kötülükten bir şey doğmuyor. Eşinle anlaşacaksın" derken, Hamdiye Akyol ise, "Evliliğimizin sırrı, birbirimizi sevmemiz, bir arada durmamız" dedi.

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75 yıllık çift, nikâh masasına oturdu
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