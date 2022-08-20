75 yıllık fırına sulu taciz

Beşiktaş Türkeli Mahallesi Şehit Asım Caddesi üzerindeki 100 yıllık tarihi binanın altında 75 yıldır faaliyet gösteren tarihi simit fırını, mal sahibinin tadilat yapacağını söyleyerek 38 yıllık kiracını çıkarmak için farklı bir taciz yöntemi uyguladı. Binanın sahibi tarihi binayı tadilata sokacağını belirterek Anıtlar Kurulu'ndan yıkımın durdurulması ile ilgili karar çıkarılması ve Vakıflar Bölge müdürlüğü tarafından tadilat izni çıkmamasına rağmen 100 yıllık binanın tadilatı için Beşiktaş Belediyesi tadilat yapılmasına izin verdi. Binanın etrafına iskele yapılarak çatısı açıldı. Bina sahibi 75 yıldır simit fırını olarak faaliyet gösteren ve son 38 yıldır işyerini işleten Cemil Kaya'nın eşyalarını alarak işyerini boşaltmasını istedi. Kiracı olan tarihi simit fırının işletmecisi Cemil Kaya ise , tadilat için izin verilmeyen binanın çatısının ve üst katındaki evin su vanalarının açılıp kapısına kilit vurulduğunu ve çıkmaları için tacizde bulunulduğunu belirterek, "Biz tarihi fırını 38 yıldır işletiyoruz. Mal sahibi binayı tadilat yapacağım diyerek boşaltmamızı istedi. Bizde yıllardır binada yıllardır tarihi simit fırınını çalıştırıyoruz. Burası tarihi bir yapı. Mal sahibi tarihi binada anıtlar kurulu kararı ve Vakıflar Bölge müdürlüğünün izmi olmadan Beşiktaş Belediyesi ile işbirliği içerisinde tadilat başlattı. Benim 75 yıldır simit fırını olarak işletilen tarihi mekanı boşaltmamı istedi. Bende yılların işletmecisi olduğumu işyerinin değerini almadan çıkmayacağımı söyledim. Binada tadilat yapıyorum diyerek. Önce çatıyı söktürdü. Sonrada üst katımızdaki dairenin su vanalarını söküp kapısını da kilitleyerek işyerinin su altında kalmasına neden oldu. Dairenin kapısı kilitli olduğu için suyu kesemedik tavandan aşağı sular akmaya başladı. Benim fırını boşaltmam için tarihi binanın çökmesine göz yumuyor"

KAYA, "BİNA SAHİBİ VE BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ İLE TARIHI BİNAYI ÇÖKERTMEYE ÇALIŞIYOR"

Kaya, tavandan su aktığı için altına kova koyarak işyerini çalıştırdıklarını ve masaları kaldırmak zorunda kaldığını belirterek, " Bina sahibinin bizi çıkarmak amacıyla yaptığı bu sulu taciz olayına son vermek için Beşiktaş belediyesine başvurdum. Üst katımdaki dairenin vanalarının sökülüp suların boşa akıtıldığını , tarihi binanın yasal olmayan yollarla çatısının söküldüğünü söyledim. Belediyeden bana bizim orada yapabileceğimiz bir şey yok diyerek başından savdılar. Bende suyun kapatılması için savcılığa başvurdum. Belediyeden bina çürük diyerek ruhsatı iptal etmek istediler. Mahkemeden o kararı durdurduk. Çünkü sağlam olan binayı çürük gösterip yıkmaya çalışıyorlar. Anıtlar kurulu 4 ay önce gelip yıkımı durdurdu. Bunlarda dairede suları ve çatıyı açarak yağmurla ve su baskını ile binayı çökertmeye çalışıyorlar. Tadilat izni çıkmamasına rağmen binada tadilat ve yıkım yapılmasına izin veriliyor. Acilen tadilat ve yıkımın durdurulması , üst katımdaki açık bırakılan suyun ve yıkılan çatının kapatılmasını istiyorum yoksa sağlam olan tarihi binanın yıkılmasına yolaçarlar. Ben buna müsaade edemem tacizlere boyun eğmem beni böyle hareketlerle yıldıramazlar. Bir tarihin yok olmasına asla izin vermem. Beşiktaş belediyesi ve Bina sahibi rant uğruna 100 yıllık binayı yok etmeye çalışıyor. " dedi.