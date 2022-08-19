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Giriş Tarihi: 19.8.2022

75 yıllık tarihi otel yeniden açılıyor

Tatvan İşletme Oteli, açıldığı ilk günden itibaren dünyanın pek çok ülkesinden binlerce konuğu ağırladı. İsmet İnönü, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Yılmaz Güney gibi birbirinden ünlü isimler. Tarihi otel, 75 yıl aradan sonra Tatvan Belediyesi tarafından restore edilmeye başlandı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
75 yıllık tarihi otel yeniden açılıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir tarih ayağa kalkıyor. Türkiye'nin en önemli siyasi figürlerinden İsmet İnönü, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Yılmaz Güney ve İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi gibi isimlerin misafir edildiği Tatvan İşletme Oteli, yeniden hizmete açılmak üzere restore ediliyor. Tatvan Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan restorasyon çalışmalarında, Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ergün Şimşek'in imzası yer alıyor.

BİNLERCE KONUĞU AĞIRLADI

1947 yılında Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan Tatvan İşletme Oteli, açıldığı ilk günden itibaren dünyanın pek çok ülkesinden binlerce konuğu ağırladı. Sanatçılar, yazarlar, devlet adamları, birbirinden ünlü isimler... Yıllarca hizmet verdikten sonra özel işletmeye devir edildi. Bir süre sonra bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın sonrası otelin ahşap kısımları tamamen kül oldu. Tatvan Belediyesi'ne devir edilen tarihi İşletme Oteli, 75 yıl sonra ihya ediliyor.

TEKRARDAN İLÇEYE KAZANDIRILACAK

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "İşletme Oteli, yıllarca devletin her kademesinden siyasetçi ve bürokrata ev sahipliği yaptı. Uzun yıllar boş ve yıkılmaya terk edilen tarihi otelimizdeki restorasyon çalışmaları sürüyor. İnşallah tarihi işletme otelimizi önümüzde aylarda tekrardan ilçemize kazandırarak, devlet erkânımızı misafir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

20 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR

Projenin mimarı Ergün Şimşek ise şunları söyledi: "Otelin inşasında yoğun devşirme taş kullanımı mevcuttur. Restorasyon çalışmalarında özellikle buna dikkat ediyoruz. Tarihi otel, defalarca onarımdan geçmiş. Özel misafirlerin kaldığı yerlerden şimdi hiçbir eser yok. Her iş kalemiyle ilgili ekiplerimiz çalışıyor. Toplamda 20 kişi yapının onarımında görev alıyor."

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75 yıllık tarihi otel yeniden açılıyor
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