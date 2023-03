777 Anlamı Nedir? Aldım Kabul Ettim 777 Ne Demek, Neden Kullanılır?

Ruhsal uyanış yaşamaya başlayanların sıkça gördüğü bir sayı olan 777 ne demek diyenler olabilir. 777 ne anlama gelir sorusuna yanıt arayanlar için bu sayı, bireyin evrenle uyum içinde olduğunu, manevi anlamda yükselişe geçtiğini ve sevgiye açık bir insana dönüştüğünü söyler. Ayrıca 777 anlamı nedir diye soranlar, kişinin doğru yolda olduğunun mesajını verdiğini bilmelidir. 777 nedir ve ne için kullanılır?

777 Ne Demektir?

Zor zamanlarda, işler sarpa sardığında, gelecekle ilgili endişeler arttığında, ruhsal bir bunalım ile mücadele için yeteri kadar güçlü hissedilmediğinde, evren insanlara birtakım mesajlar gönderir. Görmeyi ve anlamayı bilenler için bunlar birçok şey anlatabilir. Söz konusu uyarılar, çoğunlukla üstü kapalı bir şekilde ortaya çıkar ve yorumlanmaya ihtiyaç duyar. Örneğin, saatlerde yan yana gelen aynı rakamlar çok manidardır ve hepsinin ayrı bir anlamı vardır. Rüyada veya gerçek hayatta sık görülen 777 sayısının da aynı şekilde bir mânâsı bulunur. Bu sayının rahmani bir sayı olduğu, meleklerle ve cennetle ilişkili olduğuna dair birtakım rivayetler vardır. Ayrıca tıpkı 7 rakamı gibi şanslı bir sayı olarak kabul edilir.

777 Melek Sayısı mı?

Numerolojide, 777 sayısı mucize habercisi olarak değerlendirilir ve koruyucu meleklerin rehberlik için bireye yardımcı olduğunun göstergesidir. Bu sayı ile sık karşılaşan kişi, ruhsal anlamda aydınlanmaya başlıyor demektir. Ayrıca yaptığı her işin doğru olduğunun ve iyi bir insan olmaya çalıştığının işaretidir. Bu yönüyle ilahi gücün ve meleklerin takdirini kazanıyor demektir. Evren, bireyi her anlamda destekleyecek fırsatlar sunmaya hazır olduğunu bu yolla gösterir. Bu yüzden şanslı bir dönemin yaklaştığının ve emek verilen iş her ne ise başarıya yaklaşıldığının işaretidir. Manevi yönden gelişim göstermeye başlayan birey, ilahi gücün ona vermek istediği mesajın farkındadır. Bu sayı aynı zamanda bilgeliği ve olgunlaşmayı da temsil eder.