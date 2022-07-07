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Giriş Tarihi: 7.7.2022 11:41

8 bin liraya aldığı çakmak 5 liralık çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
8 bin liraya aldığı çakmak 5 liralık çıktı

İstanbul Silivri'de adres sormak için yanına gittikleri Ebubekir B'ye (45) 8 bin lira karşılığında sahte külçe altın görünümlü çakmak satan 3 dolandırıcı gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silivri'de geçtiğimiz ay meydana gelen olayda Ebubekir B. ikametine doğru yürüdüğü sırada yanına daha önce hiç tanımadığı 3 adam geldi. Şahıslar önce adres sormak için konuşmaya başladı. Bir süre sonra sohbet bir anda ellerindeki külçe altına benzeyen çakmağa geldi.

İddiaya göre şüpheliler bu külçe altın ve gümüşten kendilerinde çok fazla olduğunu ellerinden çıkarmak istediklerini söylediler. İsterse Ebubekir B.'ye 8 bin lira karşılığında verebileceklerini söylediler.

8 BİNE ALDI 5 LİRA BİLE ETMEDİ

İlk olarak durumdan şüphelense de şahıslar 3'ü bir arada konuşup ikna etmeyi başardılar. 8 bin lira karşılığında sahte külçe altını alan Ebubekir B. eve gidip soruşturduğunda altının sahte olduğunu aslında çakmağın 5 lira bile etmediğini öğrendi. Hemen durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Dolandırıcılık masası ekipleri 3 şüpheliyi tek tek tespit etti.

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3 DOLANDIRICI YAKALANDI

Şüpheliler 29 suç kayıtlı Mustafa P. (48), 12 suç kayıtlı Süleyman A. (52) ve 34 adet suç kaydı bulunan Kemal K. (42) gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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8 bin liraya aldığı çakmak 5 liralık çıktı
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