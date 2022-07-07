8 bin liraya aldığı çakmak 5 liralık çıktı

Silivri'de geçtiğimiz ay meydana gelen olayda Ebubekir B. ikametine doğru yürüdüğü sırada yanına daha önce hiç tanımadığı 3 adam geldi. Şahıslar önce adres sormak için konuşmaya başladı. Bir süre sonra sohbet bir anda ellerindeki külçe altına benzeyen çakmağa geldi.
İddiaya göre şüpheliler bu külçe altın ve gümüşten kendilerinde çok fazla olduğunu ellerinden çıkarmak istediklerini söylediler. İsterse Ebubekir B.'ye 8 bin lira karşılığında verebileceklerini söylediler.
8 BİNE ALDI 5 LİRA BİLE ETMEDİ
İlk olarak durumdan şüphelense de şahıslar 3'ü bir arada konuşup ikna etmeyi başardılar. 8 bin lira karşılığında sahte külçe altını alan Ebubekir B. eve gidip soruşturduğunda altının sahte olduğunu aslında çakmağın 5 lira bile etmediğini öğrendi. Hemen durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Dolandırıcılık masası ekipleri 3 şüpheliyi tek tek tespit etti.