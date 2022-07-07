8 bin liraya aldığı çakmak 5 liralık çıktı

8 BİNE ALDI 5 LİRA BİLE ETMEDİ

İlk olarak durumdan şüphelense de şahıslar 3'ü bir arada konuşup ikna etmeyi başardılar. 8 bin lira karşılığında sahte külçe altını alan Ebubekir B. eve gidip soruşturduğunda altının sahte olduğunu aslında çakmağın 5 lira bile etmediğini öğrendi. Hemen durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Dolandırıcılık masası ekipleri 3 şüpheliyi tek tek tespit etti.