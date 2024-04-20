8 ilde "Mahzen-30" operasyonu! "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Batman merkezli Adana, Aydın, Mersin, Hakkâri, Van, Mardin ve İzmir'de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı "Odacılar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertilirken 34 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonlarda; ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka ve kredi kartı ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

BUNGALOV İLANIYLA 18 BİN VATANDAŞI DOLANDIRDILAR

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; sosyal medya üzerinden sahte kiralık Bungalov ev ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Mağdurlardan elde ettikleri gelirleri önce yasal bahis platformlarındaki hesaplara, daha sonra bahisten kazanılmış gibi gösterip kendi banka hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ve toplam 18 bin 635 vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi.

34.5 MİLYON LİRALIK VURGUN

MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu; suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında; ilk belirlemelere göre 34 milyon 530 bin Türk lirası değerinde işlem hacmine sahip, şüphelilere ait 1283 banka hesabına el konuldu.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.