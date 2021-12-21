8 ilde okullara kar tatili

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bitlis ile 7 ildeki bazı ilçelerde okullar bir gün tatil edildi
Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bitlis'te ve Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü. Bartın- Cide sahil yolu ulaşıma kapanırken, köylerde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Bolu'da, kent merkezi beyaza bürünürken, D100
Karayolu Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde kent merkezini beyaza bürüdü. Tunceli- Erzincan karayolu da kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılırken, Hozat- Karaoğlan-Ovacık karayolunu açma çalışmaları sürüyor.
ÇIĞ UYARISI Erzurum, Erzincan, Sivas, Muş, Hakkari, Siirt'te karda mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Bazı bölgelerde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ uyarısı yapıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum'un Aziziye, Çat, Karaçoban ve Karayazı, Van'ın Başkale, Bahçesaray ve Çatak, Tunceli'nin Ovacık, Karabük'ün Safranbolu, Hakkari'nin Yüksekova, Siirt'in Şirvan, Ağrı'nın Hamur ilçeleri ile Bitlis'te eğitime ara verildi. Hatay'da ise sağanak yağış nedeniyle Amik Ovası'ndaki Aşağıoba mahallesinde bulunan ahır ve 1 evle birlikte 10 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.
Ercan TOPAÇ-Ahmet KAVAKMusaDÜZENCİ- FurkanNEHRİ-KasımŞAHİN-ŞabanYILMAZ / SABAH