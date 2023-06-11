8 kişi alevlerden son anda kurtarıldı

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı bir fabrikanın çatı katında dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği kattaki yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan 8 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçileri hastanedeye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, uzun süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alınabildi.