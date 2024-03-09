8 milyon liralık vurgun yaptılar

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin önde gelen araç kiralama firmalarının sitelerini taklit ederek ve sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırarak mağdur eden şebekeyi tespit etti. Çalışmaların ardından 23 şüpheliye yönelik Edirne merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Dolandırıcıların son 5 ay içerisinde 193 dolandırıcılık olayında 8 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. İşlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Ömer ÇETİN/SABAH-ÖZEL