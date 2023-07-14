8 yaşında, dedesiyle dağlara tırmanıyor

Uzun yıllardır ülkenin çeşitli yerlerinde dağ tırmanışlarına katılan Verçenik Dağcılık Kulübü Başkanı Emin Ali Kalcıoğlu, (54) oğlu Selçuk Kalcıoğlu (33) ile yıllardır dağcılık sporu yapıyor. Selçuk Kalcıoğlu'nun 8 yaşındaki oğlu Benar da dedesi ve babası gibi dağcılık sporuyla ilgileniyor. Emin Ali Kalcıoğlu, geçtiğimiz günlerde torunu Benar ve sporcu ekibiyle birlikte Trabzon'un Çaykara ilçesi Şahinkaya mevkiindeki dağlık alana gitti. Ali Kalcıoğlu, 8 yaşındaki torunu Benar ile tırmanış yaptı. Dede Kalcıoğlu, "Benar da babasından ve benden gördüğü dağcılık sporunu seçti. 18 sporcu ile yaptığımız dağ tırmanışında bir hafta boyunca torunum bizimle kampa katılarak dağcılık sporuna ilgi gösterdi. Hiç korkmadan, güvenli bir şekilde usta bir dağcı gibi, dağa tırmanışı gerçekleştirdi. Onunla gurur duyuyorum "dedi.Dedesiyle birlikte dağ tırmanışı yapan Benar Kalcıoğlu ise, "Babam ve dedem yıllardır dağ sporu yapıyor. Ormanlık alanda çadır kuruyorlar. Dedemden cesaret alıyorum" dedi.