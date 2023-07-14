Haberler Yaşam Haberleri 8 yaşında, dedesiyle dağlara tırmanıyor
Giriş Tarihi: 15.7.2023

8 yaşında, dedesiyle dağlara tırmanıyor

8 yaşındaki Benar, dedesiyle birlikte tırmanış yapıyor. Dağda bir hafta kamp yapan Benar, Türkiye’nin en küçük dağcısı oldu

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
8 yaşında, dedesiyle dağlara tırmanıyor
Uzun yıllardır ülkenin çeşitli yerlerinde dağ tırmanışlarına katılan Verçenik Dağcılık Kulübü Başkanı Emin Ali Kalcıoğlu, (54) oğlu Selçuk Kalcıoğlu (33) ile yıllardır dağcılık sporu yapıyor. Selçuk Kalcıoğlu'nun 8 yaşındaki oğlu Benar da dedesi ve babası gibi dağcılık sporuyla ilgileniyor. Emin Ali Kalcıoğlu, geçtiğimiz günlerde torunu Benar ve sporcu ekibiyle birlikte Trabzon'un Çaykara ilçesi Şahinkaya mevkiindeki dağlık alana gitti. Ali Kalcıoğlu, 8 yaşındaki torunu Benar ile tırmanış yaptı. Dede Kalcıoğlu, "Benar da babasından ve benden gördüğü dağcılık sporunu seçti. 18 sporcu ile yaptığımız dağ tırmanışında bir hafta boyunca torunum bizimle kampa katılarak dağcılık sporuna ilgi gösterdi. Hiç korkmadan, güvenli bir şekilde usta bir dağcı gibi, dağa tırmanışı gerçekleştirdi. Onunla gurur duyuyorum "dedi.
Dedesiyle birlikte dağ tırmanışı yapan Benar Kalcıoğlu ise, "Babam ve dedem yıllardır dağ sporu yapıyor. Ormanlık alanda çadır kuruyorlar. Dedemden cesaret alıyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Belediyeyi iflasa sürükledi: Mansur Yavaş ABB’yi batırdığını itiraf etti
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AB mesajı: Olumlu adımlar bekliyoruz
LGBT terörüne çanak tuttular! Netflix'teki 'Nimona' adlı animasyon filmde eşcinsellik dayatması
ABD'deki iki belediyeden "15 Temmuz" kararı: Resmen tanıdılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Doktor çift, ByLock gözaltısı haberi için hakim tarafından engelleme kararı aldırttı
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa mesajı: Bu millet artık hak ediyor
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
15 TEMMUZ MESAJLARI 2022 RESİMLİ EN ANLAMLI VE EN GÜZEL: Kısa - uzun, dualı TÜRK bayraklı, kurumsal, duygusal, anlamlı, resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü mesajları ve sözleri
Okan Buruk'tan maç sonu flaş sözler! Mauro Icardi'nin durumunu açıkladı...
ARKADAŞINA GÖNDER
8 yaşında, dedesiyle dağlara tırmanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA