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Giriş Tarihi: 7.1.2024

8 yaşındaki Ela’ya 10 köpek saldırdı

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
8 yaşındaki Ela’ya 10 köpek saldırdı
Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi'nde yaşayan Müjde-Yunus Sarıtaş çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü Ela Sarıtaş (8), okuldan çıkıp bir arkadaşı ile evine dönerken, başıboş 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Arkadaşının kaçarak kurtulduğu saldırıda kanlar içinde kalan Sarıtaş'ı yoldan geçen 14 yaşındaki bir kız kurtardı. Köpekleri uzaklaştıran kız, daha sonra Sarıtaş'ı evine götürdü. Yunus Sarıtaş, kızını hemen Tekman Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük Ela, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Duruma tepki gösteren baba Yunus Sarıtaş, "Kızım okuldan gelirken yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı. Ben koştum ama yetişemedim. Oradaki vatandaşlar kızımı köpeklerin elinden kurtardı. Hemen hastaneye götürdüm. Kızım başından, sırtından, kulağından, karnından ve kalçasından yaralandı. Kulağından küçük bir parça koptu. Ölümden döndü. Kafasında derin bir yara var. Köpek ısırması olduğu için dikiş atılmadı, farklı bir müdahale yöntemi kullanıldı. Sorumlulardan şikâyetçiyim, gerekenin yapılması istiyorum" dedi.

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8 yaşındaki Ela’ya 10 köpek saldırdı
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