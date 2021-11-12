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Giriş Tarihi: 12.11.2021

80 yaşında Müslüman oldu

80 yaşında Müslüman oldu

Hazreti Muhammed’in hayatından etkilenen Bulgar vatandaşı 80 yaşındaki Spaska İvanova, Edirne’de İslamiyet’i seçerek “Fatma” adını aldı

Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenen Bulgar vatandaşı 80 yaşındaki Spaska İvanova Müslüman oldu. İslamiyet'i seçen İvanova, "Fatma" adını aldı. Bulgaristan'da yaşayan İvanova, arkadaşlarıyla Edirne'yi gezdikten sonra İl Müftülüğünü ziyaret etti. Müslüman olmak istediğini belirten İvanova'ya Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve İl Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş yardımcı oldu. İhtida defterine kayıt yapan Bozkurt'un getirdiği kelime-i şehadeti tekrarlayan Spaska İvanova, "Fatma" adını alarak Müslüman oldu. İvanova, uzun süredir İslamiyet'i araştırdığını, Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenerek Müslüman olduğunu belirtti.

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80 yaşında Müslüman oldu
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