81 ilde “Çember-12”operasyonu! 3 bin 237 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür yürütülen "Çember-12" operasyonlarında, 3 bin 237 firarinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 81 ilde son 4 gündür aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'Çember-12' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firari yakalandı.

ARANAN ŞAHISLAR ÇEMBERE ALINDI

Yakalanan şahıslardan 3 bin 200'ünün 5 yıldır, 26'sının 5-10 yıldır, 11'inin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı bilgisini paylaşan Ali Yerlikaya, bunlar içerisinde hırsızlıktan 577, dolandırıcılıktan 292, yağmadan 108, adam öldürmeden 47, cinsel suçlardan 66, narkotik suçlarından 558, terörden 33, kaçakçılık-organize suçlardan 307 kişinin bulunduğunu kaydetti.

FİRARİLERİN SOKAKLARDA GEZMELERİNE İZİN VERİLMEYECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini, ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerin" mesajını paylaştı.