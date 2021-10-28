81 İl’den Şırnak’a gelen kadınlar, annelere destek verdi

Şırnak'ta çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Şırnaklı annelerin başlattığı 'Edi Bese' yürüyüşüne Türkiye'nin 81 ilinden gelen kadınlar destek verdi. Şırnak Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Belediye önünde son buldu.

'81 İl 81 Yürek Şırnaklı Annelere Destek' pankartı taşıyan anneler dev Türk Bayrağı açtı. Ellerinde Türk Bayraklı ile yürüyüşü gerçekleştiren kadınlar 'şehitler ölmez vatan bölünmez, Türk Kürt kardeştir ayrım yapan kalleştir' sloganları attı.



Kadınlar adına konuşan Hatice Atan; "Biz bir yılı geçtik Şırnaklı anneler olarak bir yürüyüş yapıyorduk. Şırnaklı anneler Edi Bese yürüyüşü yapıyordu. eylem yapıyordu. biz söylemlerimizde diyorduk kki 81 ili davet ediyoruz. 81 ilimizde burda olsun. Nasip oldu. O söylemimizde yerini buldu. 2 günüdür 81 ilden gelen güçlü kadınlarımız burdalar. Cumhuriyet Meydanından 81 il al bayraklarla yürüdük. Edi beşe dedik. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Türk Kürt kardeştir ayrım yapan kalleştir' mesajlarını verdik. Türkiyem şarkısını burada hep beraber söyledik. 81 ilden gelen bu kadınlarımızın yaptığı bu yürüyüş bir güç oldu, destek oldu. ben bütün Şırnak adına, Şırnaklı anneler adına, gençlerimiz adına da 81 ilden gelen güçlü kadınlarımıza, Edi Bese yürüyüşüne destek veren, al bayraklar ile bizlerle yürüyen bütün kadınlarımıa çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu diğer kadınlarımıza da güç olacak. Bir umut olacak" dedi.



Çanakkale'den gelen saime Aydoğan; " Türkiye'nin öbür ucundan şehitler diyarından Çanakkale'den buraya geldim. Buraya geldiğimizde Çanakkale'de bize orası terör bölgesi nasıl gidiyorsunuz diye söylemişlerdi. Ama bugün geldik gördükki burada bir terör kalmamış artık. Güzel gezilecek bir şehir haline gelmiş. Bugün Edi Bese yürüyüşüne katıldık. Şırnak sokaklarında Türk bayrağının dalgalanması bize onur ve gurur verdi" dedi.