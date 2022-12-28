81 ile gönderilen sahte alkol kargosu polise takıldı

Tekel bayi ve bunlara bağlı depolara yönelik yapılan operasyonlarda, 3 Bin litre etil alkol, 2 Bin 700 içki kiti, 400 şişe sahte içki, Bin 700 içki etiketi, Bin içki kutusu, Bin 500 içki şişesi kapağı, 150 boş içki şişesi, 290 paket bandrolsüz sigara, 20 Bin 580 doldurulmuş makaron ile onlarca elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında, E.Ç, M.K, O.D, A.Ç. ve M.T. gözaltına alındı.