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Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:39 Son Güncelleme: 28.12.2022 11:43

81 ile gönderilen sahte alkol kargosu polise takıldı

Yılbaşına sayılı günler kala sahte alkol ölümlerinin önüne geçmek isteyen Bursa Emniyeti, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Türkiye’nin 81 ilinde bulunan eğlence mekanlarına gönderilmek üzere hazırlanan sahte alkol kargoları polise takıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
81 ile gönderilen sahte alkol kargosu polise takıldı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yılbaşında sahte alkolden ölüm ve zehirlenmeleri engellemek için düğmeye bastı. 1 ayı aşkın süredir yürütülen teknik ve fiziki takiplerin ardından, sahte alkol imalatı ve sevkiyat adreslerini tespit eden ekipler, geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Tekel bayi ve bunlara bağlı depolara yönelik yapılan operasyonlarda, 3 Bin litre etil alkol, 2 Bin 700 içki kiti, 400 şişe sahte içki, Bin 700 içki etiketi, Bin içki kutusu, Bin 500 içki şişesi kapağı, 150 boş içki şişesi, 290 paket bandrolsüz sigara, 20 Bin 580 doldurulmuş makaron ile onlarca elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında, E.Ç, M.K, O.D, A.Ç. ve M.T. gözaltına alındı.

81 İLE DAĞITACAKLARDI

Operasyonlarda, gizli bölmelere yerleştirilmiş ve sevkiyata hazır bir şekilde ele geçirilen binlerce litre sahte alkolün, Yılbaşı gecesine özel olarak hazırlandığı ve 81 il genelindeki yüzlerce eğlence mekanına gönderileceği belirlendi.

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81 ile gönderilen sahte alkol kargosu polise takıldı
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