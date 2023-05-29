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Giriş Tarihi: 30.5.2023

81 ili temsilen 81 koyun kesildi

81 ili temsilen 81 koyun kesildi
Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi farklı kutlamalara sahne oldu. İstanbul Çatalca'da bir işadamı, 81 ili temsilen 81 koyun keserken, 29 Mayıs İstanbul'un fethi de unutulmadı. Kuran tilaveti eşliğinde başlayan organizasyonda kesim işlemlerinin ardından vatandaşlara yemek dağıtıldı. Kesilen koyunların ise çeşitli dernek ve kuruluşlara bağışlanacağı öğrenildi. Programa katılan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Akın Bayram, "Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır" sözüne vurgu yaparak, "Aynı kan bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yeni bir çağ açarak devam edecek. Nasıl 570 yıl önce Peygamberin övgüsüne mahzar olmuş Fatih Sultan Mehmed Han bu ülkeye çağ atlatmışsa, bugün de aynı şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çağ atlayacağız. Gerçekten 21 yıl içinde çok ciddi kazanımlar sağladık. Ülke olarak çok ciddi birikimlerimiz oldu. Bundan sonra yeni Türkiye yüzyılında bu birimlerin üzerine çok daha fazlasını koyacağız, çok daha ileriye götüreceğiz" dedi.

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81 ili temsilen 81 koyun kesildi
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