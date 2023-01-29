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Giriş Tarihi: 29.1.2023

86 yaşındaki emekli asker eşini ve oğlunu öldürdü

AA
DHA
86 yaşındaki emekli asker eşini ve oğlunu öldürdü
Eskişehir'in İnönü ilçesinde emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), tartıştığı eşi Fatma Aslan'ı (84) evde beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olayın ardından 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik'in Bozüyük ilçesine giden Aslan, oğlu Erol Aslan'ı da evinde tabancayla vurarak öldürdü.



Aslan, diğer oğlu Osman Aslan'ı da telefon ederek eve çağırdı. Girişte bekleyen Aslan, Osman Aslan'ı da vurup ağır yaraladı. Apartmandan çıkan Aslan, yürüyerek gittiği durakta otobüs beklerken polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Aslan ifadesinde eşini ve oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine bilgi verilen İnönü Jandarma Komutanlığı ekipleri, gittiği evde Fatma Aslan'ın cesediyle karşılaştı.



Mehmet Aslan'ın oğlu Osman Aslan'ı vurarak yaraladığı anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aslan oğlunu vurduktan sonra yerdeki bastonunu alarak yürüyüp apartmandan çıktığı görüldü.

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86 yaşındaki emekli asker eşini ve oğlunu öldürdü
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