9 il nefes aldı: 44 kişi adliyeye sevk edildi!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ilde insanları canından bezdiren silahlı çıkar amaçlı suç örgütü mensuplarına yönelik teknik ve fiziki takibin andın Antalya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

KOM ekiplerinin şok baskınında gözaltına alınan 44 kişi Antalya'ya getirildi. Sanıkların yapılan sorgusunda 28 farklı silahı suç eylemine karıştığı tespit edildi. Sanıkların ayrıca 9 kentte mafya yapılanması kurarak nitelikli yağma, gasp, yaralama, tefecilik gibi suçları karıştıkları tespit edildi. Zanlıların 9 kente insanlara korku vererek haraca bağladığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette süren 4 günlük sorgusunun ardından 44 kişi adliyeye sevk edildi. KOM ekipleri zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, bıçak, çek, senet ve dijital malzemeye el kondu. Polis operasyonunu ardından 9 ilde yaşayan vatandaşların derin bir oh çektiği kaydedildi. Adli makamlar dosyada gizlilik kararı olduğunu soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.