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Giriş Tarihi: 25.2.2023

9 kişiden geriye kimse kalmadı

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
9 kişiden geriye kimse kalmadı
Asrın felaketinin yol açtığı binlerce acı hikâyeden biri de Adıyamanlı Kader Onuk ve ailesinin oldu. Kader Onuk'un Şanlıurfa'da üniversite okuyan kızı Gamzenur, Gaziantep'te çalışan eşi Yusuf, kardeşi Zeynep Bozduman, Muğla'da yaşayan yeğeni Abuzer Bozduman yarıyıl tatilini fırsat bilerek bir araya geldi. Onuk ailesinin diğer 2 çocuğu Eren ve Serkan da evdeydi. Kader'in Adıyaman'da yaşayan annesi Elif Bozduman ve yeğeni Esra Bozduman da onlara katılmıştı. Maaile alışveriş merkezine gidilmiş, alışverişler yapılıp yemekler yenilmişti. Felakete saatler kala fotoğraf çekmişlerdi. Fotoğrafı çeken Yusuf ve lavaboya giden Serkan dışında herkes karedeydi. 9 kişilik aile, onlarca kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanı'nda depreme yakalandı. Tüm aile fertleri hayatını kaybederken Kader Onuk; yarısı dışarıda, havada asılı kalan yatağında kurtarılmayı bekledi. Eniştesi Gaffari Çetin, saatler süren kurtarma çalışmalarında Kader'in başını omzunda tutarak destek verdi. Çetin, Kader'in kuzeni Mehmet Çetin ve kardeşi Birol Bozduman canla başla çalışıp Kader'i enkazdan kurtardı. Kader'in beton altında kalan ayaklarında kırıklar vardı. 3 gün alçılı ayaklarıyla ailesinin yanında hayata tutunmaya çalışan Kader, artan mide ve bel ağrıları üzerine önce Siverek, sonra Şanlıurfa'ya sevk edildi. Crush sendromuna yakalandığı ve böbreklerinin iflas ettiği ortaya çıktı. Yoğun bakıma alınan genç kadın da yaşamını yitirdi. 9 kişilik aile yan yana defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

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9 kişiden geriye kimse kalmadı
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