Diyarbakır Meryem Sevim’e ağlıyor! Polis o caninin peşine düştü!

Kanlı olay, 13 Kasım günü Kayapınar ilçesinde meydana geldi. M.S., eski kız arkadaşı Meryem Sevim'in kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran M.S., Sevim'e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yere yığılırken, M.S. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese ambulans ve polis ekibi sevk edildi.