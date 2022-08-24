9 milyon liralık tele vurgun

Dolandırıcıların son kurbanı Mimarlar Odası'na bağlı Mimarlık Vakfı Başkanı 71 yaşındaki Bülend Ceylan oldu. Ceylan 1 yıl önce telefonla arayarak kendisini FETÖ soruşturması yetkilisi bir polis gibi tanıtan dolandırıcının hedefi oldu. Polis olduğuna ikna etmek için Ceylan'a ait hangi bankada kaç hesabı olduğu gibi kişisel bilgileri veren dolandırıcı, bir de sahte polis kimliği görüntüsü gönderdi. İnandırdığı Ceylan'a, parasının ve hesaplarının FETÖ'cüler tarafından kullanıldığını söyleyen dolandırıcı, tüm parasını çekip polise teslim etmesi gerektiğini, soruşturmaya yardım ederse devlet güvencesinde olacağını belirtti. Aynı gün ilerleyen saatlerde Ceylan'ın evine de giden dolandırıcı, ona bir telefon bıraktı. Telefonun şarjı bitince bir hatla birlikte yenisini alması talimatını verdi. Böylece Ceylan, talimatları yerine getirmeye başladı.Ceylan, farklı günlerde çeşitli banka şubelerinden çektiği 267 bin 802, 102 bin ve 100 bin doları, başka ilçelerdeki otobüs duraklarında elden teslim etti. Ayrıca kendisine verilen bir banka hesabına da 30 bin dolar havale etti. Son olarak Zekeriyaköy ve Ulus'taki evleri ile banka kasasındaki altınlarını satarak parayı kendilerine teslim etme talimatı alan Ceylan, günlerce emlakçılarla görüştü ancak evleri satamadı. Bu sırada gördüğü baskıyla Ceylan dolandırıldığını anladı.500 bin dolar dolandırılan Ceylan'ın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada ilk olarak kamera görüntülerinden elden teslim alan şüpheli tespit edildi. Aylarca süren teknik ve fiziki takip ile Ceylan'ın yanı sıra farklı illerden iki mağdurun daha aynı suç örgütünce dolandırıldığı belirlendi. Örgüte geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden Abdullah T., İbrahim K., Mustafa P., Kadir Y. ve Selami Ç. tutuklandı. Şüpheliler hakkında "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Örgütün iki yöneticisi ise aranıyor.