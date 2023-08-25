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Giriş Tarihi: 25.8.2023 21:29 Son Güncelleme: 25.8.2023 22:10

9 yaşındaki çocuk topun peşinden ölüme koştu

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kaçan toplarını almak için yola çıkan 9 yaşındaki B.E. yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
9 yaşındaki çocuk topun peşinden ölüme koştu

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda akaryakıt istasyonu karşısında meydana geldi. Arkadaşları ile top oynayan B.E., yola kaçan toplarını almak için yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen T.Y. konrolündeki 38 YH 572 plakalı yolcu otobüsü yola çıkan B.E.'ye çarptı. Kazada, B.E. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdhalesinin ardından önce Keskin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan B.E. Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. B.E.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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9 yaşındaki çocuk topun peşinden ölüme koştu
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