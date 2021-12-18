9 yıllık eşi Gülsüm’ü av tüfeğiyle öldürüp, polise teslim oldu

Karabucak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Metin Bilgiç, saat 02.00 sıralarında, 9 yıldır evli olduğu Gülsüm Bilgiç ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilgiç, 7 yaşındaki kızının annesine av tüfeğiyle ateş edip, polis çağırdı.