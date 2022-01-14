90’lık ev sahibi dehşet saçtı

90 yaşındaki Naim Akgün oğlu İhsan Akgün’le birlikte, evinden çıkmayan Suriyeli ailenin kapısına dayandı. Baltayla kapıyı kırıp eve zarar veren Naim Akgün adli kontrolle serbest kaldı, oğlu tutuklandı
6 yıl önce iç savaş nedeniyle Suriye Halep'ten kaçarak Türkiye'ye sığınan Esma Ş. ve ailesi 2 yıl önce İstanbul Bayrampaşa'daki Yıldırım Mahallesi'ne taşındı. 5 kız kardeş, anne ve enişte bin 200 liraya kiraladıkları evde birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre, apartman sahibi 90 yaşındaki Naim Akgün, dairesini yüzde 150 zamla başka birine kiralamak için aileyi çıkarmak istedi. Aile kendilerine uygun yeni bir ev bulamayınca burada yaşamaya devam etti. Dairesini fahiş zamla kiralama fırsatını kaçıran Naim Akgün, 65 yaşındaki oğlu İhsan Akgün ile birlikte ilerleyen yaşına rağmen eline aldığı baltayla Suriyeli ailenin kapısına dayandı.
KENDİLERİNİ ODAYA KİLİTLEDİLER
6 kadının evde bulunduğu sırada baltayla dairenin kapısını kırıp eve girdi, eline gelen ne varsa saldırdı. Bu esnada kendilerini odaya kilitleyen aile ise dehşeti yaşadı. Naim Akgün, aileye verdiği gözdağının ardından kırdığı kapıyı da yanına aldı, evin doğalgaz ve su hattını kesip uzaklaştı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, baba-oğulu gözaltına aldı. Tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen baba Naim Akgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu İhsan Akgün ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.