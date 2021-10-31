92 yaşındaki Kore gazisine veda

Kastamonu Abana
'da yaşayan 92 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Güleryüz
, kanser tedavisi için geldiği İstanbul
'da hayata gözlerini yumdu. Güleryüz'ün naaşı son yolculuğuna uğurlandı. Kore Gazisi Mehmet Güleryüz, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu. Vücudu tedavilere yanıt vermeyen Güleryüz, dün fenalaşarak son nefesini verdi. Hayatını kaybeden Güleryüz'ün cenazesi dün Levent'teki Afet Yolal Camii
'ne getirildi. Cenazeye katılan Güleryüz'ün oğulları Mehmet, Ahmet ve Dursun Güleryüz kardeşler taziyeleri kabul etti. Kore Başkonsolosluğu, Kore Gazisi Güleryüz'ün cenazesine çelenk gönderdi. Gazinin naaşı ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazayağa Mezarlığı'nda defnedildi.