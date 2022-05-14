92’nci yaş gününü kutladı

Ordu'da kalp hastası 92 yaşındaki Azmi Öztürk'e, hastanedeki 165 günlük yaşam mücadelesinin ardından yoğun bakım ünitesinde doğum günü sürprizi yapıldı. Öztürk, nefes darlığı şikâyetiyle 17 Kasım 2021'de Ünye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tetkikler sonucu kalp yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu tanısı konulan Öztürk, 3. basamak Yoğun Bakım Ünitesi'nde entübe edilerek tedaviye alındı. Doktor ve hemşireler, "Azmi Amca" diye hitap ettikleri hastanın takibini büyük özveriyle yaptı. Öztürk, 10 gün önce solunum cihazından ayrılarak uyandırıldı. Hastane personeli, Öztürk'e 92. yaş günü dolayısıyla sürpriz hazırladı. Hasta yatağının çevresini balonlarla süsleyen sağlıkçılar, Azmi Öztürk ile pasta keserek doğum gününü kutladı. Anestezi Uzmanı Dr. Özlem Yadigaroğlu "Azmi Amca bize çok uyum gösterdi. Alkışladı, el salladı, yakınlarıyla iletişim kurdu. Bu bizim için güzel bir gelişme oldu. Bu durum hepimizi mutlu etti. Hem yoğun bakım ekibimizin gayretli çalışmaları hem kendi çabalarıyla birlikte güzel sonuçlar elde ettik, gayet mutluyuz" diye konuştu. Doğum gününe katılan Öztürk'ün torunu Ali Tuncer Gül de "Sağlıkçılarımızın haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Dedemi tekrardan evine kavuşturacağımız için çok mutluyuz. Bu, sağlık çalışanlarının sayesinde oldu" diye konuştu.