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Giriş Tarihi: 30.11.2022

93 yaşındaki ev sahibi hâkim karşısında

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
93 yaşındaki ev sahibi hâkim karşısında
İstanbul Bayrampaşa'da kira zammında anlaşmazlık yaşadığı 2 yıllık kiracısının kapısını baltayla kıran 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, dün hâkim karşısına çıktı. 'Silahla konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenen Naim Akgün, kiracılarının evde 20 kişi kalmaya başladıkları ve kira ödemedikleri için çıkmalarını istediğini belirterek, olay günü ise yan dairedeki tadilat işleri için elinde balta olduğunu ileri sürdü. Akgün, "Kapı 15 bin lira. Kendi malıma neden zarar vereyim" dedi. İddiaları daha önce kabul ettiği hatırlatıldığında ise "93 yaşındayım, unutkanım" şeklinde konuştu. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

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93 yaşındaki ev sahibi hâkim karşısında
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