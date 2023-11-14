93’lük nineden İsrail’e Filistin bayraklı tepki

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Emine Erdem, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına kayıtsız kalmadı. Arkasına Filistin bayrağı asan Emine nine, eline bir de silah alarak "Çocukları kıran, öldüren İsrail Allah senin canını alsın. İsrail Allah seni yok etsin" sözleriyle Gazze'de çocuk kadın demeden katliam yapan İsrail'e tepkisini dile getirdi. Emine Erdem'in yaptığı protestoya ilişkin anları gösteren video sosyal medyada paylaşıldı. Kısa süre içerisinde 10 binlerce kişi tarafından izlenen video, çok sayıda beğeni aldı.