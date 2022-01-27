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Giriş Tarihi: 27.1.2022 10:06 Son Güncelleme: 27.1.2022 10:13

96 kez yakalanan ‘Hırsız Pınar’ tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
96 kez yakalanan ‘Hırsız Pınar’ tutuklandı

İstanbul’da girdikleri evlerden hırsızlık yapan 35 yaşındaki kadın hırsız Pınar U., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden 96 kez yakalandığı, 13 ayrı aranmasının olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte hırsızlık yaptıkları apartmanlara girme anlarını güvenlik kameraları görüntüledi.

Asayiş Şube ekipleri özellikle Anadolu yakasındaki zengin semtlerde hırsızlık yapan iki kadının kimliğini tespit etti. Şüphelilerin kadın oldukları için şüphe çekmeden apartmanlara girdikleri, zilini çalarak boş olduğunu tespit ettikleri dairelerden binlerce lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin bazı olaylarda aparmanlara girerken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.

Polis yaptığı çalışmada olayları gerçekleştiren Pınar U. adlı şüpheliyi önceki gün gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 96 adet suç kaydının olduğu ayrıca 13 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin farklı tarihlerde 5 ayrı evden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Kadın hırsız Pınar U. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı Anadolu adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin kimliğinin belirlendiği yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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96 kez yakalanan ‘Hırsız Pınar’ tutuklandı
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