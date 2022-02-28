Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya işgal emrini verdikten sonra Rusya birlikleri hızlı bir şekilde Ukrayna'ya ilerlemişti. Rus birlikleri ile Ukrayna askerleri ve direnişçiler şiddetli çatışmalar yaşarken, savaşın 5. gününde de müzakere görüşmelerine rağmen çatışmalar devam etti.
Ukrayna'da bulunan A Haber ekibi de yaşanan bir arbedenin ortasında kaldı ve yaralandı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Orhan Sali şu ifadelere yer verdi:
A Haber ekibi Ukrayna’da arbedenin ortasında kaldı | Video
"Haber takibi yaptığımız esnada bir arbedenin ortasında kaldık. Nereden geldiği belli olmayan büyük bir grubun saldırısına uğradık. Kimin ne olduğu belirsiz. Tansiyonun çok yüksek olduğu bir yer. Biz arbedenin ortasında kaldık ve yaralandık. Hem kameraman arkadaşım hem de ben. Vücudumuzun çeşitli yerlerinden ufak tefek yaralar aldık.
"KABURGAM KIRILDI"
Ağrılarımızın artması üzerine Lviv devlet hastanesine gitti. Kameraman arkadaşım da başından ve yüzünden darbe aldı. Acil serviste doktorlar hızlı bir şekilde bizimle ilgilendi. Benim sol kaburgamda 10. ve 9. kaburgam kırıldı. Elimde de hasar var ama şişlik inmeye başladı.
"DİŞ PROTEZİ ORTADAN İKİYE AYRILDI"
Kameraman arkadaşım Taha Hazar'ın da diş protezi var üst çenesinde. O da tam ortadan ikiye ayrıldı. Zorlu bir coğrafyadayız tedaviye ulaşmak da zorlu. Tedaviye ulaşmak için de sıkıntılı bir bölge herkesin büyük bir sıkıntısı var sağlık noktasında da sıkıntılar var. Türkiye gibi gelişmiş bir ülkeden bahsetmiyoruz, buranın sağlık sistemi biraz daha farklı işliyor.
İlk önce Taha'nın diş protezini bir yerde yapıştırmamız gerekiyordu çünkü bir şey yiyemiyordu. Bir dişçi bulduk ve orada bir işlem yaptırdık. Benim kaburgamdaki kırık şu anda ayakta belli süre kalabiliyorum ama uzun bir süre kalamıyorum. Olayın duyulmasından sonra buradaki yetkililer, Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Yardımcımız sayın Yavuz Selim Kıran, Kiev Büyükelçimiz Yağmur Bey, Varşova Büyükelçimiz Cengiz Bey gerekli yardımları ve işlemleri yaptılar. Çok teşekkür ediyorum.
Buradaki sağlık alt yapısı çok sağlıklı olmadığı için biz de Lviv'den Romanya'ya ulaşmaya çalışacağız. Tedavi olmak için sınır kapısından geçip hastaneye gitmeye çalışacağız."