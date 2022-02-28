A Haber ekibi Ukrayna’da arbedenin ortasında kaldı

"KABURGAM KIRILDI"

Ağrılarımızın artması üzerine Lviv devlet hastanesine gitti. Kameraman arkadaşım da başından ve yüzünden darbe aldı. Acil serviste doktorlar hızlı bir şekilde bizimle ilgilendi. Benim sol kaburgamda 10. ve 9. kaburgam kırıldı. Elimde de hasar var ama şişlik inmeye başladı.

"DİŞ PROTEZİ ORTADAN İKİYE AYRILDI"

Kameraman arkadaşım Taha Hazar'ın da diş protezi var üst çenesinde. O da tam ortadan ikiye ayrıldı. Zorlu bir coğrafyadayız tedaviye ulaşmak da zorlu. Tedaviye ulaşmak için de sıkıntılı bir bölge herkesin büyük bir sıkıntısı var sağlık noktasında da sıkıntılar var. Türkiye gibi gelişmiş bir ülkeden bahsetmiyoruz, buranın sağlık sistemi biraz daha farklı işliyor.