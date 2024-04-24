AB, plastik ambalajları yasaklıyor

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ülkelerinde atıkları azaltmak için otellerdeki mini şampuan şişeleri ve marketlerdeki ince plastik poşetler gibi bazı tek kullanımlık plastik ambalajları yasaklayan yasayı onayladı. Strasbourg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, ambalajın azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesine yönelik yeni kuralları içeren yasa, 476 "evet" oyuyla kabul edildi. Buna göre, AB'de ambalajların daha sürdürülebilir hale getirilmesi ve ambalaj atıklarının azaltılması için yeni önlemler alınacak. Genel ambalajlar ve plastik ambalaj atıkları 2030'a kadar yüzde 5, 2035'e kadar yüzde 10 ve 2040'a kadar da yüzde 15 azaltılacak.