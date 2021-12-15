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Giriş Tarihi: 15.12.2021 14:33 Son Güncelleme: 15.12.2021 14:48

Abant ve Kartalkaya’da kar manzaraları

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Abant ve Kartalkaya’da kar manzaraları

Ülkemizin gözde tabiat merkezlerinin başında gelen ve Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Vatandaşlar Abant gölü kenarında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta ve bin 350 metre yükseklikte bulunan Abant'ta dün sabah erken saatlerinde başlayan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı. Yağışın etkisini sürdürdüğü Abant'ta kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Tabiat parkındaki otellerin görevlileri traktörlerle, tatilciler de araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Karayolları ekipleri, göl çevresinde karla mücadele çalışmaları sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı, 2 gündür aralıklarla süren yağış ve yapay karlamayla 40 santimetreyi geçti. Kartalkaya'da, 17 Aralık'ta açılacak sezon için hazırlıklar devam ediyor. Abant'a günü birlik ziyarete gelen aileler göl kenarında cep telefonlarıyla bol bol kar manzarasına karşın hatıra fotoğrafı çektirerek, anı ölümsüzleştirdiler. Bolu Meteoroloji yetkileleri, özellikle tatil merkezlerinin başında yer alan Abant tabiat merkezinde kar yağışının devam edeceğini açıkladılar.

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Ekrem ilen Ali
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Abant ve Kartalkaya’da kar manzaraları
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