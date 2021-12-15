Abant ve Kartalkaya’da kar manzaraları

Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta ve bin 350 metre yükseklikte bulunan Abant'ta dün sabah erken saatlerinde başlayan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı. Yağışın etkisini sürdürdüğü Abant'ta kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Tabiat parkındaki otellerin görevlileri traktörlerle, tatilciler de araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Karayolları ekipleri, göl çevresinde karla mücadele çalışmaları sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı, 2 gündür aralıklarla süren yağış ve yapay karlamayla 40 santimetreyi geçti. Kartalkaya'da, 17 Aralık'ta açılacak sezon için hazırlıklar devam ediyor. Abant'a günü birlik ziyarete gelen aileler göl kenarında cep telefonlarıyla bol bol kar manzarasına karşın hatıra fotoğrafı çektirerek, anı ölümsüzleştirdiler. Bolu Meteoroloji yetkileleri, özellikle tatil merkezlerinin başında yer alan Abant tabiat merkezinde kar yağışının devam edeceğini açıkladılar.