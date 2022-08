ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım Heyeti İzmir Ticaret Borsası yönetimi ile bir araya geldi

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, iki dost ve müttefik ülke. İki ülke olarak bölgemizin ve dünyanın kaderini ilgilendiren konularda her zaman ortak bir çizgide buluşmayı başardık. Bu uyumlu ortaklık ticarette de kendisini her geçen yıl daha güçlü bir şekilde hissettiriyor. 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz 28 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. ABD, Türkiye'nin ihracatında en büyük ikinci ülke haline geldi. Aynı yıl Türkiye'den ABD'ye 1 milyar 94 milyon dolar tutarında tarım ve gıda ürünü ihracatı gerçekleştirildi. Bu yılın ocak ayında da tarım ve gıda ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76 oranında artarak 120 milyon dolara erişti. Bu miktarın yüzde 30'u da Egeli firmalar tarafından gerçekleştirildi. Eminim ki bugünkü buluşmamız her iki ülke adına yeni ticaret kapılarının aralanmasına vesile olacak ve ticari ilişkilerimiz her iki ülkenin yararına katlanarak büyüyecek" dedi.

HEDEFİMİZ İZMİR'İ TARIM TEKNOLOJİLERİNİN ARGE ÜSSÜ HALİNE GETİRMEK

ABD'nin çok güçlü bir tarım ülkesi olduğunu ve bu alandaki inovatif çalışmalarını oldukça iyi bildiklerini dile getiren Işınsu Kestelli, "Tarımsal faaliyetlerin çok daha sürdürülebilir olarak yapılmasını teşvik edecek, İzmir'in bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlamda tarım teknolojileri ve girişimlerinin çekim merkezi ve tarım teknolojilerinin Ar-Ge üssü olması hedefiyle hayata geçirdiğimiz en yeni ve en iddialı projelerimizden olan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM), bir living lab. Projeyi hazırlarken, tarımın teknolojik dönüşümüne öncülük etmek ve buna bağlı olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek hedefiyle yola çıktık. İTTM'nin sadece yeni nesil üretim teknolojilerinin boy verdiği bir start-up merkezi olmasını değil, deneyim paylaşımından yeni finansal varlıklara uzanan değerli bir ekosistem yaratmasını amaçlıyoruz ve bu kapsamda ABD ile de iş birliklerine açığız" diye konuştu.

YILIN 300 GÜNÜ GÜNEŞLİ

İzmir'in var olduğu ilk günden beri verimli ve kaliteli üretimi ile öne çıkan bir tarım kenti olduğunun altını çizen Kestelli, "Kuzeyden güneye uzanan 200 kilometrelik bereketli topraklar üzerinde, yaklaşık 12 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip oldukça şanslı bir kent. Bu topraklar, yılın 300 günü güneşli havası ve Gediz-Menderes-Bakırçay havzaları sayesinde hayli zengin bir bitki örtüsünün yeşermesine imkân sağlıyor. Dünyada hızla değişen tarım dengeleri içinde kendine yeni ve güçlü bir kimlik edinebilecek potansiyele sahip. İzmir, aynı zamanda da başta Ege Bölgesi olmak üzere Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen ürünleri tüm dünyaya yollayan önemli bir liman kenti. Bundan 100-150 yıl öncesine kadar kaliteli bir ürününüz olması ve onu yükleyebileceğiniz bir limanınız bulunması küresel rekabette öne çıkmanız için yeterliydi. Ama artık işler değişti. Daha çok üretmeli, daha kaliteli ürün elde etmeli; bunu yaparken daha az gübre ve su kullanarak maliyeti düşürmeli, markalaşarak gelirleri yükseltmeli, çevreye saygılı olmalı, attığımız her adımda karbon ayak izimizi hesaplamayı ihmal etmemeliyiz. İşte bu noktada bilişim teknoloji, nesnelerin interneti, big data devreye giriyor. Bu alanda yapabileceğimiz en ufak bir iş birliği bile gelecek adına büyük farklar yaratabilir. Bunu da sadece daha fazla gelir elde etmek için değil insanlığın ortak geleceği için yapmalıyız. Dünya nüfusu 1920 yılında sadece 1 milyar 900 milyon civarındayken bugün 7 milyar 950 milyona ulaşmış durumda. Artış hızı her geçen yıl yavaşlasa da 2050 yılında bugünkünden yüzde 25 daha fazla nüfus olması bekleniyor. Küresel gıda talebinin buna paralel olarak artmasını beklemek de kaçınılmaz hale geliyor. Yapılan farklı çalışmalarda, gıda talebinin 2050 yılına kadar yüzde 59 ila yüzde 98 arasında artacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla artan talebi karşılamak için tarımsal üretim artışı bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. "İyi de bunca zorluk varken bunu nasıl başaracağız?" Bu sorunun cevabı ise teknolojide; teknolojinin imkânların maksimum oranda faydalanmakta yatıyor. Ve bu cevap da bizi İzmir Tarım Teknoloji Merkezi projesinin geliştirmeye sevk eden nedenlerin başında yer alıyor." diye konuştu

GLOBAL EKONOMİNİN YÜZDE 6.4'ÜNÜ TARIM OLUŞTURUYOR

Tarımın aynı zamanda sosyal adalet olduğuna değinen Işınsu Kestelli, "Bugün global ekonominin yüzde 6,4'ünü tarım oluşturuyor. Dünyadaki toplam iş gücünün yüzde 40'ı direkt ya da dolaylı olarak tarım sektöründe çalışıyor. Tarım, dünyadaki düşük gelirli nüfusta yer alan yetişkin bireylerin yüzde 68'ini istihdam ediyor. Herkesin bu gerçeği idrak etmesi, özellikle hükümetlerin uzun vadeli planlar ve yüksek desteklerle tarımın ve tarım nüfusunun sürdürülebilirliğine katkı sağlaması gerekiyor. Artık daha çok kazanmak veya sadece karnımızı doyurmak için değil daha iyi bir dünyada huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamak için akıllı tarıma ihtiyacımız var" diye konuştu.

SUNUM YAPTI

Işınsu Kestelli'nin açılış konuşmasının ardından İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü Borsa faaliyetleri ve İzmir Tarım Teknoloji Merkezi Projesi'ni tanıtan sunum gerçekleştirdi. İzmir Ticaret Borsası Genel Koordinatörü Zeynep Tansuğ ise Borsa'nın gastronomi ile ilgili çalışmaları hakkında heyetle bilgi paylaşımında bulundu.

FİKİR OLAĞANÜSTÜ

ABD Tarım Müsteşarı Michael Francom ise 20 yıllık görev hayatında daha önce Güney Kore, Etiyopya, Çin'de bulunduğunu ve şu anda da Türkiye'de, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve birkaç farklı ülkeden sorumlu olduğunu belirtti. İzmir'e tarım alanında faaliyet gösteren farklı organizasyon ve firmalarla görüşmek üzere geldiklerini ve bu kapsamda İTB'yi ziyaret ettiklerini, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi Projesi'nin ardında yatan fikrin olağanüstü olduğunu belirten Francom, bu fikri hayata geçirdiği için İzmir Ticaret Borsası'nı tebrik ederek, proje özelinde kurumlar arası ortak çalışmalar yapılabileceğini belirtti.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Sunumun ardından iki taraf heyetleri arasında kurumlar arası iş birliği yapılabilecek proje ve çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı. Toplantının sonunda Amerikan Heyeti İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, Genel Sekreter Yardımcısı Sinem Çelikten ve teknik ekip eşliğinde Tarihi Borsa Sarayı ve Pamuk Korbey'ini ziyaret ederek işlemler konusunda bilgi aldı.