ABD’de ‘yürüyemez’ dediler, Türk doktorlar umut oldu

Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okuyan 22 yaşındaki Mehmet Akbulut, 14 Haziran'da dil eğitimi için ABD'ye gitti. 28 Ağustos akşamı 21.00 sıralarında bisiklet kullandığı esnada Akbulut'a araba çarptı. Kazanın ardından Amerika'da tedavi altına alınan, sırtında ve dizlerinde yaralar meydana gelen, ayaklarında önemli doku kayıpları yaşanan genç, tedavisinin Türkiye'de devam etmesini talep etti. Bunun üzerine gerekli yazışmalar yapıldı, Türk hekimler Amerikan meslektaşlarıyla irtibata geçti. Hastaya ilişkin durumun analiz edilmesinin ardından hasta ambulans uçakla yaklaşık 2 hafta önce Türkiye'ye transfer edildi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne getirilen yaralı genç için hemen tedavi çalışmaları başladı. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Emekli ve ekibi, üniversite öğrencisi genci sağlığına kavuşturmak için işlemler gerçekleştirdi. Genç öğrenci, Amerika'da kendisine yüksek ihtimalle yürüyemeyeceğinin söylendiğini anlatırken İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki tedaviyle yürüyebileceğini öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.Mehmet Akbulut, "ABD'de kısa süreli bir dil eğitimine gittim, orada bir kaza geçirdim. Kısa süreli bir tedavi gördüm, memnun olmadığım için ambulans uçak aracılığıyla buraya getirildim. Çok zor zamanlardı geldiğim için çok mutluyum. Kaza sonrası vücudumda meydana gelen hasar, çok büyük bir hasardı. Zaten ABD'deki doktorlar da hasar için çok şaşırıyorlardı. Pek orada fazla bir şey yapamadılar maalesef, sağ olsun buradaki hocalarımız bayağı bir toparladılar. Şu an eve gitsem bile birkaç aya kapanacak yaralar, öyle hissediyorum" dedi. Tedavisinin Türkiye'de sürmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Akbulut, "Amerika'daki doktorlara yürüyebilir miyim diye sorduğumda bana 'Bilmiyoruz, yüksek ihtimalle yürüyemezsiniz' dediler. Buradaki doktorlarımız birkaç ay içinde yürüyeceğimi, ilk başlarda çok zorlanacağımı ama yürüyebileceğimi belirtti. Bana çok büyük bir umut kaynağı oldu. Sağlık konusunda cidden çok ilerideyiz, bunu ben Amerika'da hastanede yatarken çok iyi anladım. Türkiye bir sağlık cenneti" diye konuştu.