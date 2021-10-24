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Giriş Tarihi: 25.10.2021

ABD’den Türkiye’nin heykel talebine ret

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
ABD’den Türkiye’nin heykel talebine ret
ANADOLU'DAN kaçırılan ve ABD'nin New York şehrinde 2017'deki açık artırmada 14.5 milyon dolara satılan tarihi eserle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arkeoloji literatüründe "Kilya Tipi" idoller grubuna giren ve Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı başlarına ait olan geometrik formlu mermer kadın heykeli, Çanakkale ili Kilya Koyu'nda bulunmuş, daha sonra yurtdışına kaçırılmıştı. 5 bin yıllık olan ve "Guennol Stargazer" (Guennol Yıldız Avcısı) adı verilen eserin iade süreci için Türkiye girişimlerde bulunmuştu. Tarihi eserin iadesi için Türkiye'nin açtığı davayla ilgili olarak geçen hafta kararını açıklayan mahkeme, eserin yağmalandığı iddiasını reddetti. Kararda, "İdol kuşkusuz modern Türkiye'de imal edilmiş olsa da, Mahkeme, duruşma tutanaklarına dayanarak, 1906'dan sonra Türkiye'de kazıldığı sonucuna varamaz" denildi.
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ABD’den Türkiye’nin heykel talebine ret
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