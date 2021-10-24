ABD’den Türkiye’nin heykel talebine ret

ANADOLU'DAN kaçırılan ve ABD
'nin New York
şehrinde 2017'deki açık artırmada 14.5 milyon dolara satılan tarihi eserle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arkeoloji literatüründe "Kilya Tipi" idoller grubuna giren ve Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı başlarına ait olan geometrik formlu mermer kadın heykeli, Çanakkale
ili Kilya Koyu
'nda bulunmuş, daha sonra yurtdışına kaçırılmıştı. 5 bin yıllık olan ve "Guennol Stargazer" (Guennol Yıldız Avcısı) adı verilen eserin iade süreci için Türkiye
girişimlerde bulunmuştu. Tarihi eserin iadesi için Türkiye'nin açtığı davayla ilgili olarak geçen hafta kararını açıklayan mahkeme, eserin yağmalandığı iddiasını reddetti. Kararda, "İdol kuşkusuz modern Türkiye'de imal edilmiş olsa da, Mahkeme, duruşma tutanaklarına dayanarak, 1906'dan sonra Türkiye'de kazıldığı sonucuna varamaz" denildi.