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Giriş Tarihi: 28.12.2022

ABD’li yolcu, uçakta kalp krizi geçirdi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
ABD’li yolcu, uçakta kalp krizi geçirdi
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) dün sabah saat 08.25'te İstanbul-San Francisco seferini yapan TK289 sefer sayılı Boeing 787 tipi yolcu uçağı havalandıktan bir süre sonra, uçakta bulunan 75 yaşındaki ABD'li bir yolcu rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen yolcuya ilk müdahale kabin ekiplerince yapılırken, durumun pilota bildirilmesinin ardından uçak Bulgaristan hava sahasından geri döndü. Sorunsuz şekilde İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaktan indirilen ABD'li yolcu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Uçağın seferini gecikmeli olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

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ABD’li yolcu, uçakta kalp krizi geçirdi
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