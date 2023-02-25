ABD’nin 100 yataklı sahra hastanesi Hatay’a kurulacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), asrın felaketinde depremzedelerin sağlık ihtiyacı için 100 yataklı, iki ameliyat odası bulunan sahra hastanesini Türkiye'ye getirdi. İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na getirilen hastane, Hatay'da Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği bir noktada kurulacak.
BAKANLIĞA DEVREDİLECEK
61/2 Görev Gücü'ndeki deniz piyadeleri ile 39'uncu Hava Üssü Kanadı'nda görevli havacı askerler, hastaneyi bir hafta içerisinde kuracak ve hastanenin kurulması tamamlandığında, tesisi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na devredecek. Hizmete girecek olan hastane, yıkıcı depremden etkilenen depremzedelere kritik ve acil sağlık hizmetlerini devam ettirmeleri konusunda Türk sağlık profesyonellerine daha fazla imkan sağlayacak.
61/2 Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral Andrew Priddy, "Türk Hükümeti, depremden etkilenen bölgede yeniden inşa faaliyetlerini yürütüyor. Depremin yarattığı yıkımın sıkıntılarını yaşayan Türk müttefiklerimize ve dostlarımıza yardım etme konusunda ekibimizin ortaya koyduğu profesyonellikle gurur duyuyorum" dedi.