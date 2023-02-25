ABD’nin 100 yataklı sahra hastanesi Hatay’a kurulacak

BAKANLIĞA DEVREDİLECEK

61/2 Görev Gücü'ndeki deniz piyadeleri ile 39'uncu Hava Üssü Kanadı'nda görevli havacı askerler, hastaneyi bir hafta içerisinde kuracak ve hastanenin kurulması tamamlandığında, tesisi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na devredecek. Hizmete girecek olan hastane, yıkıcı depremden etkilenen depremzedelere kritik ve acil sağlık hizmetlerini devam ettirmeleri konusunda Türk sağlık profesyonellerine daha fazla imkan sağlayacak.