ABD’nin başkenti Washington’de duyulan patlama sesinin neden kaynaklandığı ortaya çıktı

ABD'nin başkenti Washington DC'de şiddetli patlama sesinin tatbikat sırasındaki bir uçuştan değil yasak bölgeyi ihlal eden Cessna Citation tipi küçük uçağı, takip için havalanan savaş uçaklarının yaptığı sonik patlamadan kaynaklandığı açıklandı.

ABD'li yetkililer, küçük uçağın Virginia'da dağlık bir araziye düştüğünü ifade ederek, kazaya savaş uçaklarının neden olmadığını aktardı. Kazadaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



ABD basınında yer alan haberlerde ise, küçük uçağın otopilotta olduğu ve yetkililerin pilotla temas kuramadığı iddia edildi.

Washington DC İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Başkent bölgesindeki topluluklardan bu öğleden sonra şiddetli bir patlama sesi geldiğine dair raporların farkındayız. Şu anda herhangi bir tehdit yok" denilmişti.



Annapolis Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Başkent bölgesinde duyulan şiddetli patlama sesinin Savunma Bakanlığı tarafından izin verilen bir uçuş kaynaklı olduğu ifade edilmiş, "Bu uçuş bir ses patlamasına neden oldu. Şu anda mevcut olan tüm bilgiler bu kadar" denilmişti.