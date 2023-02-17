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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Ablalarından Emrullah’a merhaba öpücüğü

Adem Evci, iki kızı, oğlu ve eşini saatlerce taşla vurarak delik açtığı enkazdan çıkararak ailesinin kahramanı olmuştu. İki ablasıyla 11 gün sonra hastanede buluşan 6 yaşındaki Emrullah: Onları çok özlemişim

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Ablalarından Emrullah’a merhaba öpücüğü
Hatay'da Adem Evci yıkılan 7 katlı Umut Apartmanı'nın bacasından dışarı çıktıktan sonra 5 saat boyunca taşla vurarak betonda açtığı delikten çocuk odasında sıkışan kızları Gülümsu (10), Esma Nur'u (8) çıkarmış, daha sonra eşi Hayriye ve oğlu Emrullah'ı (6) beton yığınlarının arasından kurtarmıştı. 16 saat boyunca verdiği mücadeleyle ailesinin kahramanı olan Petshop işletmecisi Adem Evci, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi gören oğlu ve eşinin yanından hiç ayrılmadı. Evci ailesi dün hastanede duygu dolu anlar yaşadı. 11 gündür Hatay'ın bir köyünde yaşayan anneannelerinin yanında kalan Gülümsu ve Esma Nur hastaneye gelerek erkek kardeşleri Emrullah'la buluştu. Emrullah kendisini öpücük yağmuruna tutan ablalarına 'Sizi çok özledim' diyerek karşılık verdi. Baba Adem Evci de "Yavrularımı hastane bahçesinde gezdirip doyasıya hasret giderdik. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

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Ablalarından Emrullah’a merhaba öpücüğü
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