Haberler Yaşam Haberleri Ablasını ‘şeytandan kurtarmak’ için öldüren kardeşe ağırlaştırılmış müebbet
Giriş Tarihi: 28.1.2022 13:37 Son Güncelleme: 28.1.2022 14:14

Ablasını ‘şeytandan kurtarmak’ için öldüren kardeşe ağırlaştırılmış müebbet

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ablasını ‘şeytandan kurtarmak’ için öldüren kardeşe ağırlaştırılmış müebbet

Ankara’da ablasını ‘şeytandan kurtarmak’ için bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyen Rıfat Arda Canik, ‘Kardeşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Rıfat Arda Canik, tedavisi için ablası Özge Canik Sazlı'nın yanına gitti. 3 Ağustos 2019'da ablası ile tartışmaya başlayan Rıfat Arda Canik korkarak banyoya saklanan ablasını kapıyı karıp, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Rıfat Arda Canik, ablasını içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladığını öne sürdü. Canik ifadesinde, "Bıçağı ona sokmaya başladığımda hiç kan akmadı. Sonradan şeytanı öldürdüğümü anlayınca kanama oldu. Onu şeytandan kurtarmak için bıçakladım" dedi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Canik, son sözünde pişman olduğunu dile getirerek psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü. Canik'in sağlık kontrollerinde akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilirken mahkeme heyeti 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır SABAH’a konuştu: Suikast silahı Mogan gölü’nde
İmamoğlu'nun balık sefasına tepkiler sürüyor! "Gündeminde İstanbul yok"
CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı ardı ardına istifa getirdi
Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun 'BOT' oyunu: İmamoğlu'na destek atarken fena yakalandı
SON DAKİKA: Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in paylaşımı yürekleri sızlattı!
Son dakika | Rusya Ukrayna krizinde yeni açıklama: Savaş çıkar mı?
İstanbul’daki kar esaretini böyle atlattı: Camiye sığınan İsrailli haham gündeme oturdu!
Yalnız Kurt dizisi için heyecan dorukta! 15 Temmuz hain darbe girişiminin perde arkasını Yalnız Kurt aydınlatacak!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Sosyal medyadaki dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir.
Bengü Beachley'ın babası SABAH'a konuştu: Caniliğin uyruğu yok
ARKADAŞINA GÖNDER
Ablasını ‘şeytandan kurtarmak’ için öldüren kardeşe ağırlaştırılmış müebbet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA