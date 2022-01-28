Ablasını ‘şeytandan kurtarmak’ için öldüren kardeşe ağırlaştırılmış müebbet

Ankara'nın Mamak ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Rıfat Arda Canik, tedavisi için ablası Özge Canik Sazlı'nın yanına gitti. 3 Ağustos 2019'da ablası ile tartışmaya başlayan Rıfat Arda Canik korkarak banyoya saklanan ablasını kapıyı karıp, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Rıfat Arda Canik, ablasını içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladığını öne sürdü. Canik ifadesinde, "Bıçağı ona sokmaya başladığımda hiç kan akmadı. Sonradan şeytanı öldürdüğümü anlayınca kanama oldu. Onu şeytandan kurtarmak için bıçakladım" dedi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Canik, son sözünde pişman olduğunu dile getirerek psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü. Canik'in sağlık kontrollerinde akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilirken mahkeme heyeti 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.