Abramoviç’in mega yatı Marmaris’e demir attı: Yaklaşana sirenli uyarı...

Yatı görenler, bol bol fotoğraf çekti. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri ise yatın çevresinde botla tur atıyor. Bir teknede bulunanların yatı yakından görmek için yanından geçmesi üzerine, ekipler siren çalarak uyarıda bulundu. Bir diğer mega yatı 'My Solaris' ise Bodrum'da demirli bulunan Abramoviç'in ise nerede olduğu bilinmiyor.