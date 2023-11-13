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Giriş Tarihi: 14.11.2023

Aç kalan ayı otomobilin camını kırıp yemleri yedi

SELDA FIRAT SELDA FIRAT
Aç kalan ayı otomobilin camını kırıp yemleri yedi
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, Yücebelen köyünde yaşayan Mustafa Maz, otomobiliyle Livade Yaylasında bulunan büyükbaş hayvanları için kepek götürdü. Gece kepeğin kokusunu alan bir ayı isi otomobilin camını kırıp hayvanların yemlerini mideye indirdi. Sabah, otomobilini camı, aynası ve tamponu kırık halde bulan Maz, araçtaki pençe ve kan izlerini görünce durumu anladı. Doğada yiyecek bulmakta zorlanınca yerleşim yerlerine inmeye başlayan ayılar, geçtiğimiz günlerde de kent merkezinde arı kovanlarını parçalamış, domuz avındaki avcılardan birini de yüzünden yaralamıştı.

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Aç kalan ayı otomobilin camını kırıp yemleri yedi
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