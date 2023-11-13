Aç kalan ayı otomobilin camını kırıp yemleri yedi

Gümüşhane'ninTorul ilçesinde, Yücebelen köyünde yaşayan Mustafa Maz, otomobiliyle Livade Yaylasında bulunan büyükbaş hayvanları için kepek götürdü. Gece kepeğin kokusunu alan bir ayı isi otomobilin camını kırıp hayvanların yemlerini mideye indirdi. Sabah, otomobilini camı, aynası ve tamponu kırık halde bulan Maz, araçtaki pençe ve kan izlerini görünce durumu anladı. Doğada yiyecek bulmakta zorlanınca yerleşim yerlerine inmeye başlayan ayılar, geçtiğimiz günlerde de kent merkezinde arı kovanlarını parçalamış, domuz avındaki avcılardan birini de yüzünden yaralamıştı.