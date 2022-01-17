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Giriş Tarihi: 17.1.2022 11:48 Son Güncelleme: 17.1.2022 11:56

Acı haberi Trabzonspor duyurdu!

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Acı haberi Trabzonspor duyurdu!

Trabzonspor’lu futbolcu Nwakaeme’nin Süper Kupa ile ziyarete gittiği yatağa bağlı olarak hayatını sürdüren Bordo Mavili taraftar Yusuf Ziya Şentürk hayatını kaybetti. Acı haberi Trabzonspor kulübü sosyal medya hesabından duyurdu.

Trabzon'da küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu yatağa bağımlı yaşayan ve sadece Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin videolarına tepki verdiği belirtilen Yusuf Ziya Şentürk'ü yıldız futbolcu Nwakaeme, Süper kupa ile Akçaabat'ta bulunan evinfe ziyaret etmişti. Bordo mavili taraftarların gönlünde taht kuran Yusuf Ziya Şentürk hayatını kaybetti.

Acı haberi Trabzonspor kulübü sosyal medya hesabından duyurdu. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güzel kardeşimiz Yusuf Ziya Şentürk'ü kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor sevdasını yaşamı boyunca yüreğinde taşımış sevgili Yusuf'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm taraftarlarımıza başsağlığı diliyoruz."

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Acı haberi Trabzonspor duyurdu!
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