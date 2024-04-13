Acı ile mutluluk bir arada

Suriye uyruklu 32 yaşındaki Ahmet Arokom ve 30 yaşındaki Abir Arokom çifti, bayramın ikinci günü tek çocukları olan 2 yaşındaki Muhammed'i de alarak Kozluca Deresi kenarına pikniğe gitti. Birlikte neşeli bir bayram geçirmek için yemek hazırlamaya koyulan anne ve babasının yanından uzaklaşan minik Muhammed, derenin kenarına indi ve bir süre sonra ortadan kayboldu.Çevredekilerle birlikte 2 yaşındaki Muhammed'i aramaya koyulan aile sonuç alamayınca Emniyet güçlerinden yardım istedi. Kısa sürede oluşturulan arama kurtarma ekibi ve polis dalgıç ekibi minik Muhammed'i dere içi ve çevresinde aramaya başladı. Çok geçmeden Muhammed'in cansız bedeni dere yatağında bulundu.2 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni, Hürriyet Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Mahmudiye Mezarlığı'na defnedilirken, hamile olan anne Abir Arokom, evlat acısına dayanamayıp fenalaştı. Önceki gece saatlerinde hastaneye kaldırılan anne, sezaryen ile doğuma alındı. Erkek bir çocuk dünyaya getiren aile en büyük acı ile en büyük mutluluğu aynı gün yaşadı. Dünyaya gelen erkek bebeğe, boğularak hayatını kaybeden ağabeyi Muhammed'in ismi verildi.