Acı severlere iyi haber: Ömrü uzatıyor

İngiliz, Çin ve ABD'li bilim insanlarından acı severlere iyi haber. Oxford Üniversitesi, Çin Tıp Bilimleri Akademisi ve Harvard Halk Sağlığı Fakültesi dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. 7 yıl boyunca yaşları 30 ila 79 arasında değişen yaklaşık 500 bin Çinlinin yeme alışkanlıkları ve sağlık durumları incelendi. Her gün veya günaşırı, baharatlı özellikle de acılı yiyecekler tüketenlerin haftada bir kez baharatlı yiyecekler yiyenlere göre ölüm risklerinin yüzde 14 azaldığı tespit edildi. Acı kırmızı biberde bulunan ve antioksidan özelliği olan kapsaisin maddesi, iltihap ve obeziteyi önlemede etkili bir madde olarak biliniyor.