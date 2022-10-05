Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı son dakika açıkladı!

Adalet Bakanlığı kararıyla Nisan ayından bu yana uzatılan izinlerde yeni karar çıktı. Pandemiden bu yana denetimli serbestlik ile evlerine gönderilen hükümlüler ve aileleri Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son tarih nedir sorularına yanıt aramaya başladı. CTE kararı ile açık cezaevi izinleri hakkındaki yeni karar arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 2022 açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar? İşte, yanıtlar…
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan kararda açık cezaevi izinlerinin denetimli serbestlik şartı ile uzatılmasına karar verildi!
Açıklamada "açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle" ifadelerine yer verildi.
Peki, ne kadar uzatıldı, son tarih ne zaman?
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Adalet Bakanlığı resmi açıklaması şöyle:
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5'inci maddesi kapsamında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."