Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı son dakika açıkladı!

Adalet Bakanlığı kararıyla Nisan ayından bu yana uzatılan izinlerde yeni karar çıktı. Pandemiden bu yana denetimli serbestlik ile evlerine gönderilen hükümlüler ve aileleri Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son tarih nedir sorularına yanıt aramaya başladı. CTE kararı ile açık cezaevi izinleri hakkındaki yeni karar arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 2022 açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar? İşte, yanıtlar…